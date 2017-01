Noisettes, amandes, noix, le trio gagnant de l'hiver

5) Les noix sont pauvres en oméga 3.

FAUX : Elles en contiennent comme les amandes et les noisettes. Et on sait que les omégas 3 ont des effets bénéfiques sur les maladies cardiovasculaires. Elles contiennent également du potassium, phosphore, magnésium, calcium, fer.





6) Malgré leurs calories noisettes amandes et noix font un bon en-cas diététique.

VRAI : En plus de leurs vertus, elles s’avèrent rassasiantes. Plus qu'une barre chocolatée. Le seul bémol, le prix entre 19€ et 21€ le kilo pour les versions décortiquées et sèches. Pour les bio, comptez au minimum 32 € le kilo dans le commerce au détail.