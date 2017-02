L'open space ou la difficile vie au travail

Un Français sur cinq travaille en open space, selon une étude réalisée par l'institut CSA . Et tous les nouveaux sièges sociaux sont aujourd’hui conçus sur ce modèle. Dans certains pays comme les Pays-Bas, le nombre de salariés travaillant dans des bureaux ouverts, dépasse les 65%. Alors, si les interactions sont plus naturelles et la communication plus fluide, les désagréments sont eux, bien au rendez-vous.