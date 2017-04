VIDÉO - 5 créations de Pâques par les meilleurs maîtres chocolatiers parisiens

Le fondeur en chocolat, s’est associé à l’artiste-peintre Corinne Jam, pour des œufs en chocolats, qui « se rapprochent de« pièces uniques puisque chaque moule est peint à la main, avec des colorants naturelles, à base de fleurs. » Le résultat donne un mélange de couleurs saisissant à mi-chemin entre la porcelaine et l’œuf de Fabergé. « Nous sommes les seuls au monde à faire ce genre de travail. » Un véritable travail d’orfèvre qui demande plus de deux heures de précision par œuf. « Pour deux jours de ventes c’est 2 mois et demi de travail. »