Pâques - Patrick Roger, dans l'atelier du "Rodin du chocolat"

Dans son atelier de Sceaux, Patrick Roger et en pleine préparation de ces hérissons en chocolats, son produit phare pour les fêtes de Pâques. « J’utilise des moules qui me permettent de recréer la structure de l’éléphant, du hérisson pardon ». Le Lapsus de Patrick Roger n’est pas anodin. Ces premières créations reconnues en tant qu’œuvre, ce sont ces éléphants de plus d’un mètre de haut d’abord en chocolat, puis en aluminium, et enfin en bronze. « La matière chocolat m’a permis de me révéler en tant qu’artiste.