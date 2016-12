Résolutions pour 2017 : à chacun les siennes !

Moins de 20% de ceux qui prennent des résolutions, les tiennent

FAUX : Seuls 8% gardent le cap selon l'université de Scranton en Pennsylvanie. La cause ? Se lancer à corps perdu trop vite et souvent trop fort avec à la base des objectifs intenables. Et puis savoir exactement pourquoi et pour qui on prend des résolutions, ça peut aider.