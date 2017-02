Rétromobile : la Harley de Johnny Hallyday et l'Aston Martin de James Bond à l'honneur

Autre attraction du salon Retromobile : la vente aux enchères le 10 février de la Cadillac Cabriolet et de la Harley Davidson Softail-Springer de Johnny Hallyday. Le catalogue de l’exposition précise que la Cadillac est équipée d’une sellerie en cuir aux initiales du chanteur. Quant à la Harley, elle est connue des fans pour avoir illustré la pochette de la chanson "Possible en moto" (1989). En attendant de connaître le produit de la vente - destiné à une organisation caritative en faveur d'enfants défavorisés -, il est possible de monter sur la belle cylindrée. Ce dont ne s'est pas privé un inconditionnel de Johnny venu exprès du Pas-de-Calais. Verdict : "Ça vibre de partout. Une belle journée pour moi".