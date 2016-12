Réveillon du nouvel an : les petits cadeaux qui font mouche

Il arrive que les cadeaux riment avec déception. Et bien plus souvent que prévu. Un Français sur deux a déjà revendu un présent de Noël ou envisage de le faire, selon Opinion Way pour Price Minister. Plus généralement deux Français sur trois avouent avoir déjà reçu un cadeau qui ne leur plaisait pas indique le sondage BVA pour Paris-Normandie. Votre objectif pour le 31 : offrir à bon escient.