Saint-Valentin : rien prévu et envie d'épater votre moitié avec une recette facile à réaliser ? Voici le financier d'amour à l'eau de rose

Ne cherchez plus le dessert idéal, facile et rapide à faire pour votre amoureux ou amoureuse ! Le jeune chef pâtissier du Mandarin Oriental, David Landriot, vous propose de réaliser des financiers en forme de coeur, enrobés d'un caramel rouge et parfumés à l'eau de rose. Le dessert parfait pour la Saint-Valentin.