Selfie : faut-il plutôt montrer la joue gauche ou la droite ? Voici la réponse scientifique

Dans une précédente étude, l’Australienne avait montré que la joue gauche transmettait d’avantage d’émotions. "Parce que le côté gauche du visage est principalement contrôlé par l’hémisphère droit qui domine les émotions, la joue gauche est plus expressive", explique-t-elle. "Par conséquent, les gens tendent intuitivement cette jour lorsqu’on leur demande de poser pour une photo qui requiert une expression, mais montrent la droite pour poser sur un cliché où il faut dissimuler ses émotions".





Deux chercheurs américains avaient montré dans la même idée que ceux qui montraient leur côté gauche étaient perçus comme étant plus sympathiques et plus attrayants. Toutes les études le montrent, votre gauche est votre meilleur atout. Les peintres l’auraient compris depuis des centaines d’années. La Joconde de Léonard de Vinci montre ainsi son meilleur profil.