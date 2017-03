Semaine du bonheur LCI : oui, les compliments rendent heureux

1 Parce qu'on passe plus de temps à critiquer qu'à louer Personne ne dira le contraire, dans la vie, on passe plus de temps à pointer du doigt ce qui ne va pas que ce qui va. Faire des reproches, c'est humain. Ça permet même aux gens d'avancer. Mais faire un compliment, ça ne coûte pas grand-chose et ça peut faire plaisir. Et puis à force de critiquer, on risque de passer pour un rabat-joie.

2 Parce qu'on a tous besoin de reconnaissance Recevoir un compliment, c'est gratifiant. Et ça fait du bien au moral. Oui, on a tous au fond de nous besoin de reconnaissance. Alors, on pense un peu aux autres et on essaye de les valoriser. Parce que nous aussi, on aimerait bien qu'on dise du bien de nous. L'estime est une composante essentielle des relations humaines.

3 Parce que ça booste... Il faut arrêter de croire que tout le monde marche à la baguette. Pour se motiver, certaines personnes ont besoin d'un coup de pied aux fesses. D'autres, au contraire, ont besoin que l'on reconnaisse leurs qualités. Et parfois, les deux. Rien de plus important que de s'adapter à son interlocuteur.

4 Parce que ça fait partie de la séduction Pas besoin de flatter l'autre en permanence. Mais il ne faut pas hésiter, dans une relation - que ce soit amoureuse, amicale, ou au travail - à complimenter son interlocuteur. Cela fait partie du jeu de séduction.