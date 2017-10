Vous n’en pouvez plus des Stan Smith ? Voici par quoi les remplacer

Depuis son grand retour sur le devant de la scène en 2014, on n'a jamais vu autant de Stan Smith. Elles sont partout, tout le temps, sur tout le monde et dans toutes les couleurs. On les porte avec un jean, une jupe, un short, au bureau, à un concert, le dimanche pour aller se promener ou bien encore en soirée "chic" designée par un chanteur ou un créateur.





Bref, le modèle iconique d'Adidas est partout et on frôle l'overdose. Avec 22 millions d'exemplaires écoulés dans le monde, c'est la paire de sneakers la plus vendue au monde. On en peut (presque) plus de son style sobre, de sa couleur blanche et de ses lacets.





Mais rassurez-vous, si tout le monde arbore la même paire de chaussures depuis trois ans, il est aussi possible de les éviter pour parfaire son look : il y a des alternatives. LCI a demandé à Louise Taccoen, responsable marketing mode chez Carlin International, d'éclairer notre lanterne sur le sujet.