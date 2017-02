Tout, vous saurez tout sur la doudoune

RÉTROSPECTIVE - On a longtemps appelé ce vêtement d’hiver, épais et volumineux, anorak. D’abord réservé aux pistes de ski, puis à la rue, l’incontournable vêtement est indémodable. Et sa fabrication, aujourd’hui, reste sensiblement la même. Une aubaine pour les stylistes qui n'ont plus qu'à innover sur la forme tout en conservant le fond qui a su faire ses preuves au fil des ans...