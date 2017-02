Trentenaires et colocataires : et pourquoi pas ?

FRIENDS - Ils sont ingénieurs, développeurs web ou encore cuisiniers. Ils sont 8, trentenaires, et ont fait le choix de vivre ensemble sous le même toit. Ces Toulousains partagent ainsi 200m². Courses, corvées, tout ici est divisé en 8. Et tous sont d'accord, cela facilite la vie. Ce groupe de jeunes n'est plus une exception. Par choix ou par nécessité, les Français sont de plus en plus nombreux à choisir la colocation.