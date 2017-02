Une tortilla à la place du pain : le burger spécial de l’espace

GASTRONOMIE - Depuis les premières missions Apollo, la nourriture de l'espace a bien évolué. Fini la nourriture en tube, on trouve désormais des mets plus savoureux. Comme pour Thomas Pesquet où des grands chefs français lui ont préparé de bons petits plats. Une cuisine spatiale qui a tout de même des règles très précises, et des techniques bien particulières à respecter.