VIDÉO - Alpine renaît de ses cendres et dévoile la nouvelle A110, fidèle à sa mythique grande sœur

Mais si les lignes affichées sont bel et bien rétro, la technologie, elle, est à la pointe. Équipée d’un fond plat et d’un diffuseur arrière, l’automobile fera preuve "d’une excellente stabilité", annonce le constructeur. La structure en aluminium et les deux sièges baquets, eux, garantissent une certaine légèreté : 1080 kilos. Côté moteur, la filiale de Renault a longtemps entretenu le suspense. Mais selon les éléments dévoilés ce mardi 7 mars en conférence de presse, elle sera équipée d’un moteur 4-cylindres 1,8 litre turbo capable de développer une puissance de 252 chevaux. Il ne lui faudra pas plus de 4,5 secondes pour franchir les 100 km/h. L'intérieur, lui, se veut minimaliste et luxueux, habillé de cuir pleine fleur et d'éléments de structure en aluminium et en fibre de carbone.