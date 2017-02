Vidéo – L’œil de Bridoulot du 14 février 2017 : la Saint-Valentin expliquée en images

Complot machiavélique des restaurateurs et des fleuristes réunis, la fête de la Saint Valentin peut gravement nuire au portefeuille et à la santé. Car oui, les bouquets de fleurs sont bourrés d'insecticides et de pesticides. Quand on pense qu’en plus, cette fête tire son nom d’un prêtre qui a été décapité pour avoir célébré des mariages au IIIe siècle, il vaut mieux tirer définitivement un trait dessus.





