Une pétition pour qu'Iris Mittenaere devienne la Marianne de tous les Français

Miss France, Miss Univers, et bientôt Marianne ? En plus d'être une reine de beauté, Iris Mittenaere pourrait bien être un jour le visage de la République. C'est en tout cas le souhait de René Mercier, un octogénaire résidant à Pecquencourt (Nord). Soutenu par le grand-père d'Iris Mittenaere, un ami d'enfance, le retraité a lancé il y a un mois une pétition sur la plateforme change.org, qui comptabilise à ce jour près de de 3.000 signatures sur les 5.000 nécessaires.





"On a bien eu Brigitte Bardot, Catherine Deneuve ou Laetitia Casta comme Marianne, alors pourquoi pas Iris ? Elle est sublime et intelligente. Elle le mériterait. Et puis quand même, c’est la première Miss Univers française depuis 1953, c’est extraordinaire", a-t-il expliqué à La Voix du Nord.