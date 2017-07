VIDÉO - Voici la recette d'une pizza de l'été chez Pink Mamma

Victimes de leur succès, les restaurants Big Mamma voient d'interminables queues se former chaque soir, et pour cause, il est impossible de réserver. On perçoit alors le paradoxe d'un établissement qui se veut populaire et bon marché et le fait qu'il soit difficilement accessible, sauf à arriver une heure avant l'ouverture. "Je sais que c'est compliqué parfois pour les clients mais cela permet de garder les prix bas, car lorsque l'on prend une réservation et que les gens ne viennent pas, les tables restent vides et cela crée un manque à gagner", explique Rocco Daniele. Pas de perte de clients, les restaurants tournent à plein régime et côté assiette, les produits parlent d'eux-mêmes.









Pink Mamma, 20 bis rue de Douai - 75009 Paris

Ouvert du lundi au vendredi, jusqu'à 23h