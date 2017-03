Votre bébé pleure ? Découvrez les techniques de massage pour l'apaiser

Bébé braille et vous ne savez plus comment faire pour faire taire ses pleurs ? Sachez qu'en quelques gestes seulement, vous pouvez calmer votre enfant. En effet, un massage effectué avec des gestes précis peut rapidement faire tomber votre nouveau-né dans les bras de Morphée. Les mamans se réunissent pour apprendre les techniques afin de stimuler l'enfant, apaiser ses tentions, mais aussi développer un lien avec lui en touchant ses mains, ses orteils, son visage et son crâne. Des parties du corps où il n'a pas forcément l'habitude d'être manipulé.





Une technique à appliquer de 5 à 20 minutes, en fonction de l'enfant. Elle ne fonctionne cependant pas dans tous les cas. "On ne va pas masser un bébé qui a de la fièvre, on favorisera plutôt le portage, explique une kinésithérapeute. Pour les plaies, s'il s'est coupé ou a une irritation, on ne massera pas sur la zone."