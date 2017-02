A Tokyo, le nouveau roman d’Haruki Murakami a connu un lancement digne de "Harry Potter"

Il n’y a pas que les fans d’Apple ou de Star Wars qui sont prêts à faire la queue toute une nuit devant une boutique. Dans la nuit du 23 au 24 février, de nombreuses personnes ont guetté l’ouverture de plusieurs librairies japonaises, patientant en file indienne. Ils sont venus pour être les premiers à acheter le nouveau roman d’Haruki Murakami, un imposant ouvrage en deux volumes dont seul le titre était connu : Le meurtre du Commandant de la chevalerie.





"J'attendais avec impatience ce roman, je vais essayer de lire autant que je peux cette nuit, dans le train de retour et tant que je resterai éveillé", a déclaré à l'AFP un des tout premiers acheteurs, Taira Shibasaki, devant la librairie Kinokuniya du quartier de Shinjuku, à Tokyo. Le jeune homme se définit comme un "harukiste", surnom des inconditionnels du romancier, et avait réservé ses exemplaires à l’avance. Une autre acheteuse, Mohoko Aoyagi, va même plus loin : "Je suis une grande lectrice et je vais aussi lire cette nuit pour pouvoir poster mes impressions et commentaires au plus vite sur Twitter, et je suis sûre que nombreux sont ceux qui feront comme moi."