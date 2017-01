Avec ses nouvelles couleurs, "Tintin au pays des Soviets" est le triomphe de la rentrée littéraire

Tintin au pays des Soviets est la toute première aventure du jeune reporter à la houppette créée par Hergé. L'album, en noir et blanc, était sorti pour la première fois en septembre 1930. Hergé s'était promis de le redessiner mais il n'en a jamais eu le temps. Pendant longtemps, cet album à part dans l'oeuvre du dessinateur belge est resté un peu négligé, souffrant de la comparaison avec les cases très fouillées, précises et colorées des albums suivants.





Pourtant, cet album porte un message politique clair, et stupéfiant pour l’époque. Hergé critique sans détour les mensonges et trahisons du régime soviétique, à travers les élections truquées, les fausses usines que l’on montre à la presse étrangère, ou le vol de blé aux paysans affamés, autant de faits réels. Pour une histoire publiée dans un journal catholique conservateur, il fallait oser. La même audace s’applique d'ailleurs aux personnages : Milou n’a jamais été aussi sarcastique, Tintin aussi bagarreur et effronté. Tous deux se sont singulièrement assagis par la suite…





Cette audace a payé en son temps : le succès de Tintin au pays des Soviets a été fulgurant, avant d’être frappé d’une sorte d’interdit pour ces mêmes raisons politiques. La version colorisée lui donne une nouvelle vie, un nouveau souffle même si son ton politiquement incorrect n'étonne plus que lorsqu'il est replacé dans son contexte. Reste le plaisir de ses gags à la Charlie Chaplin, qui traverse sans encombres le temps qui passe et l'âge de ses lecteurs.