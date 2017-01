BD : le dessinateur Cosey lauréat du grand prix de la ville d'Angoulême 2017

"Les autrices (sic) et les auteurs consacrent ainsi par leur vote un auteur dont l’univers onirique, tourné notamment vers les pérégrinations et les cimes enneigées, a déjà réuni, depuis plus de quarante ans, des lecteurs d’une indéfectible fidélité", a indiqué la direction du festival dans un communiqué.





"Je n’y croyais pas du tout. Surprise ! Voir son nom figurer à côté des prix précédents, et pas des moindres… Je trouve très touchant que l’ensemble de la profession m’ait sélectionné. Ça fait très plaisir", a, pour sa part, déclaré le lauréat.