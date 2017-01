En reprenant des couleurs, "Tintin au pays des Soviets" est encore plus politiquement incorrect

Sous les gags, le message politique est clair, et stupéfiant pour l’époque. Hergé critique sans détour les mensonges et trahisons du régime soviétique, à travers les élections truquées, les fausses usines que l’on montre à la presse étrangère, ou le vol de blé aux paysans affamés, autant de faits réels. Pour une histoire publiée dans un journal catholique conservateur, il fallait oser. La même audace s’applique d'ailleurs aux personnages : Milou n’a jamais été aussi sarcastique, Tintin aussi bagarreur et effronté. Tous deux se sont singulièrement assagis par la suite…





Cette audace a payé en son temps : le succès de Tintin au pays des Soviets a été fulgurant, avant d’être frappé d’une sorte d’interdit pour ces mêmes raisons politiques. L’album a dû attendre longtemps avant d’être repris et réédité selon les souhaits d’Hergé. Hélène Carrère d’Encausse, secrétaire perpétuelle de l’Académie française et spécialiste de la Russie, écrivait dans Le Figaro en 1999 : "Trop en avance sur son temps, Hergé paya de 70 ans d’interdit d’avoir cru que le malheur d’un peuple comptait plus que les illusions et les aveuglements des intellectuels. D’avoir pensé aussi que l’humour pouvait être une manière de véhiculer la vérité."