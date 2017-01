George R.R. Martin annonce la sortie du Tome VI de "Game of Thrones"… enfin presque

C'est un livre très attendu par les fans de "Game of Thrones". Cinq ans après A Dance With Dragons, Winds of Winter, l'avant-dernier volet de sa saga culte, ne devrait pas tarder à sortir. C'est George R.R. Martin qui a confirmé l'information sur son blog en réponse à un fan qui demandait des nouvelles de l'ouvrage. "J'ai un immense respect pour vous, je ne veux pas vous presser. Je sais que vous ne publierez pas la suite avant d'être réellement satisfait", publiait un certain JSnow.