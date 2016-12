Harlan Coben : "L’adaptation de 'Juste un regard' est encore meilleure que celle de 'Une chance de trop'"

"Je vois le thriller comme un haïku", poursuit Harlan Coben. "Une forme à l’intérieur dans laquelle je suis libre de parler de sujets comme le deuil, de la rédemption, du racisme, de la famille, de la politique. Ce que j’aime, dans ce genre, c’est qu’il m’oblige aussi à raconter une histoire. Ce que je veux c’est qu’on vous preniez mon livre en allant vous coucher et que vous ne le lâchiez plus de la nuit."





L’écrivain évoque également l’adaptation de ses romans en France. Ne le dis à personne au cinéma par Guillaume Canet. Mais aussi Une chance de trop, devenu une série à succès de TF1 l’an dernier avec Alexandra Lamy sous l’impulsion du jeune producteur Sydney Gallonde.





"On vient de retravailler ensemble à Paris sur une nouvelle adaptation, celle de Juste un regard. C’est Virginie Ledoyen qui tient le rôle principal et elle est fantastique. J’ai hâte que les gens voient ça et je pense que ce sera encore meilleur que Une chance de trop". A la clé, 6 épisodes de 52 minutes qu'on découvrira dans quelques mois sur TF1.