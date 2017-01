"L'été Diabolik", meilleure BD de l’année pour la Fnac

Quelques jours avant l’ouverture du festival d’Angoulême, la Fnac a décerné son prix de la BD de l’année à L'été Diabolik (Dargaud), une œuvre signée Alexandre Clérisse pour le dessin et Thierry Smolderen pour le scénario. L’album nous plonge en plein été 1967.





Agé de 15 ans, Antoine voit sa vie basculer en l'espace de deux jours. L'adolescent vit sa première expérience sexuelle et découvre la drogue en ingérant un acide. Mais il va aussi et surtout se trouver confronté à un agent secret sorti de nulle part, à un accident dramatique, à une fille troublante et pour finir à la disparition de son propre père. Une histoire assez sombre, racontée par un Antoine devenu adulte, qui oscille entre polar et roman d’initiation et contient son lot de faux-semblants.