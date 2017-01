L’une de ces 10 bandes dessinées recevra le Fauve d’Or au prochain Festival d’Angoulême

Après son succès dans le manga d’horreur, le Japonais Minetarô Mochizuki change complètement de ton et de style graphique en adaptant un roman de Shûgorô Yamamoto. Dans ce quatrième et dernier tome de la série, les enfants et les apprentis partent pour un séjour d’une nuit dans une station thermale tandis que Shigeji et Ritsu doivent veiller sur la petite Attchan qui souffre de fièvre.