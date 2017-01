"Le cas Malaussène", un cas de conscience pour les fans de Daniel Pennac

Daniel Pennac, c’est l’un de ces types à qui on confierait ses enfants, son chat, sa mère, son numéro de carte bleue les yeux fermés. Un homme semblable à ses écrits : généreux, empathique, à la gaîté contagieuse. Et quel verbe truculent ! Ses romans se rangent dans l’étagère joyeuse des Tontons flingueurs et d’Astérix : du grand divertissement à la française, avec une écriture d’orfèvre qui mériterait un AOC.





Alors, quand sort un nouveau Pennac, c’est avec les bras tendus et la mine réjouie d’avance qu’on s’en empare. D’autant plus que Le cas Malaussène nous ramène un vieux copain, Benjamin Malaussène, héros attachant d’un cycle romanesque qui a traversé plus d’une décennie, d’Au bonheur des ogres (1985) à Aux fruits de passion (1999).





Mieux vaut se rafraîchir la mémoire avant de commencer ce septième tome (qui sera bientôt suivi d’un huitième), car il nous rappelle l'ouverture du Seigneur des Anneaux : les premières pages sont remplies de noms (et de surnoms, ce qui n’arrange rien), affublés d’un astérisque renvoyant à un glossaire en fin de volume où Pennac rappelle l’identité des personnages, au risque de casser le fil de la lecture.