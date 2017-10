Le prix Nobel de littérature 2017 attribué au Britannique Kazuo Ishiguro

Sept ans plus tard, il publie son plus grand succès, Les Vestiges du jour, qui décroche le Booker Prize. Où l'histoire de James Stevens, un vieux majordome qui part en voyage pour revoir Miss Kenton, la gouvernante avec laquelle il a travaillé autrefois. Et avec laquelle il aurait pu vivre heureux s'il n'était resté au service de son maître. Ce roman sera porté à l'écran quatre ans plus tard par le plus british des cinéastes américains, James Ivory, avec Anthony Hopkins et Emma Thompson dans les rôles principaux, et à la clé 8 nominations aux Oscars.