Le prix Version Femina attribué à Stéphane Audeguy pour "Histoire du lion Personne"

"Dans ce roman captivant, Stéphane Audeguy qui connaît bien la littérature, pastiche tout à la fois les fables animalières, le récit picaresque et le conte philosophique (…) Le lecteur sera tenu de bout en bout par ce roman d’initiation, d'aventures et d’amitié, écrit dans une langue élégante et classique, qui nous fait entrer, de façon cocasse, dans l’Histoire qui s’apprête à rugir. Lorsqu’on le referme, on se sent moins idiot et plus généreux", a souligné l'académicien Goncourt Philippe Claudel qui présidait le jury.





Stéphane Audeguy, 52 ans, s’était déjà illustré il y a quelques années avec La Théorie des nuages, salué notamment par le prix Maurice-Genevoix.