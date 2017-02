Les nouvelles excuses de Mehdi Meklat ne passent pas, "Les Inrocks" montrés du doigt

C’est aussi ce que dit, en substance, le directeur de la rédaction des Inrocks, Pierre Siankowski, dans un édito publié le même jour : "N'y allons pas par quatre chemins, ne cherchons pas d'excuse : dans leur lecture pure et dure, et qu'ils aient été publiés sous un autre nom que le sien, ces tweets sont abominables, abjects, et certains pris comme tels sont tout simplement antisémites, racistes et homophobes. Rien à dire là-dessus. C'est extrêmement grave et choquant et on ne peut que condamner ces propos."





Le hic, car il y en a un, c’est que Les Inrocks se sont penchés sur le "cas Meklat" dès 2012. "Ca peut aller trop loin, mais la plupart du temps, c’est drôle à mourir", écrivait à l’époque le journaliste Alexandre Comte. Surtout, Pierre Siankowski lui-même a suivi et échangé avec Marcelin Deschamps de longs mois durant, comme le prouvent une série de tweets postés en 2014, déterrés par les internautes.





Ces dernières années, le quotidien Libération et la revue Yagg ont tour à tour donné la parole à Mehdi Meklat au sujet de son double nauséabond, à l’époque où le jeune homme tenait la chronique des "Kids" sur France Inter, aux côtés de Pascale Clarke. Son exposition, à une heure de grande écoute sur France 5, a fait remonter à la surface un passé gênant qui vient aujourd’hui occulter le reste de son travail. Aussi talentueux soit-il.