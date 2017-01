Les ventes de "1984" explosent grâce à l’équipe de Donald Trump

Dans cette œuvre sortie en 1949, George Orwell nous plonge au cœur d’un régime totalitaire qui réécrit sans cesse l’Histoire et rééduque les masses grâce à la novlangue, un langage aux mots restreints et subliminaux. Privés de liberté individuelle, tous les habitants sont soumis au regard incessant de Big Brother et à la Police de la Pensée.





A la suite des propos de Kellyanne Conway, 1984 s’est retrouvé en tête des ventes sur Amazon et il y figure toujours ce jeudi matin. Selon un porte-parole de Signet, filiale de la maison d'édition Penuguin Random House, propriétaire des droits du livre aux Etats-Unis, les ventes du roman ont été multipliées par près de cent depuis l'investiture de Donald Trump soit une augmentation de 9500% !