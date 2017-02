Mehdi Meklat quitte la France : "Je suis la cible de la fachosphère qui menace ma vie"

Ambigu, le jeune homme évoque "une part d’ombre, un personnage honteux, horrible […]. Au départ, je voulais tester la limite, tester le moment où on m’arrêterait, où l’on me dirait que ce n’est pas possible de dire de telles choses, que c’est grave et condamnable. J’attendais qu’on juge Marcelin Deschamps. Ça n’a pas été le cas. Finalement, je commence à avoir un début de réponse seulement aujourd’hui, je commence à percevoir ce qu’était la limite pour un personnage de fiction."





Depuis la diffusion de "La Grande Libraire", les éditions du Seuil, qui publient Minute, mais aussi Le Bondy Blog, qui a hébergé les chroniques du jeune homme et de son camarade Badroudine Saïd Abdallah, ont pris leurs distances avec les tweets en question. L’animateur de l’émission de France 5, François Busnel, a lui déclaré qu’il n’aurait jamais reçu leur auteur s’il en avait pris connaissance auparavant.





De son côté Pierre Siankowski, directeur de la rédaction des Inrocks, qui a fait poser le duo à sa une avec Christiane Taubira, est la cible de vives critiques. S’il a affirmé dans un édito ignorer l’existence de ces tweets, les internautes ont relevé qu’il suivait le profil de Marcelin Deschamps depuis 2014. Sur Facebook, l'ex-Garde des Sceaux a condamné les tweets de Mehdi Meklat, tout en appelant à une certaine indulgence : "Il faut purger, curer, cureter. Cela se fait plus aisément lorsqu'on n'est qu'au début d'une vie où il y a tant à faire."