La pleine conscience, ça s'apprend : on a testé la méditation avec Christophe André

Avec 1 million de podcasts téléchargés, Christophe André a trouvé son public : nous, les urbains ultra-connectés qui ont un besoin vital de souffler, sans jamais prendre le temps de débrancher pour se ressourcer. "La méditation est un antidote très précieux à nos vies contemporaines. Tout s’accélère, nos esprits sont digitalisés, les gens passent un temps considérable sur leurs écrans, et il est très probable que ce mode de vie nous carence : en moments de calme, de lenteur. On ne se rend même plus compte qu’on a besoin de ça."





Son nouveau livre devrait convaincre les plus pressés à sauter le pas : dans 3 minutes à méditer, il propose une initiation simple, en 40 exercices que l’on peut aussi écouter sur le CD fourni, à méditer chaque jour puisque, comme le sport, c’est la fréquence de la pratique qui la rend efficace.





Suivons notre instructeur, yeux fermés. On se redresse dans notre siège, pieds à plat, mains sur les cuisses. On respire calmement, et on se concentre sur notre respiration. Rien d’autre ? Pas facile ! "Si le corps produit une respiration, le cerveau produit des pensées", nous rassure Christophe André, invitant à laisser filer ces pensées et à se recentrer sur notre souffle, son effet sur le corps. Cet exercice de base, difficile à maîtriser, suffit à "muscler la concentration", si on le répète chaque matin pendant au moins 3 minutes.