Par Toutatis, un nouvel album d’Astérix et Obélix arrive en 2017 ... regardez !

Ils vont renfiler leurs braies et partir pour une nouvelle aventure. Astérix et Obélix vont revenir cette année avec un 37e album. Derrière ce retour, on retrouve Jean-Yves Ferri pour le scénario et Didier Conrad au dessin. Il s’agit de la troisième collaboration pour ce duo qui a déjà signé en 2013 Astérix chez les Pictes et en 2015 Le Papyrus de César.





"Si on ne peut dévoiler le cœur de l’action, on peut d’ores et déjà vous affirmer qu’il s’agira bien d’un voyage à l’étranger comme le veut la tradition de l’alternance ! (Toute ressemblance avec l’actualité politique française est purement fortuite, note l’éditeur). Après être restés en Gaule pour Le Papyrus de César, nos héros embarqueront cette fois les lecteurs pour une aventure au-delà des frontières ! Au programme : visite de monuments historiques, découvertes gastronomiques et autres rencontres avec des autochtones et célébrités", ont annoncé Jean-Yves Ferri et Didier Conrad dans un communiqué.