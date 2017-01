Rentrée littéraire d’hiver : le mystère Elena Ferrante (un peu) décrypté

Certains aimeraient bien le savoir ! Ce pseudonyme cache un auteur dont on ne peut certifier que peu de chose : c’est une mère de famille napolitaine, plutôt féministe, qui s’est inspirée d’éléments autobiographiques pour nourrir son œuvre depuis son premier roman, L’amour harcelant, paru en 1991. En 2015, elle expliquait – par mail – à Vanity Fair : "J'ai décidé une bonne fois pour toutes, il y a vingt ans, de me libérer de l'anxiété de la notoriété. Évidemment, pour ceux qui aiment la littérature, les livres suffisent." Récemment, un journaliste italien prétendait avoir découvert son identité : Elena Ferrante serait une traductrice vivant à Rome, appelée Anita Raja, sans réelle preuve. Mais est-ce vraiment important ? Vincent Raynaud, son éditeur chez Gallimard, n'a lui non plus jamais rencontré l'auteur : il lui écrit via son éditeur italien et s'en accommode parfaitement. "Je suis plus intéressé de savoir ce qu'elle va écrire par la suite que de découvrir son identité", dit-il.