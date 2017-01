Rentrée littéraire de janvier : voici les livres qui vont vous donner envie de rester dans votre canapé

Du côté étranger, les lecteurs de la mystérieuse auteure italienne Elena Ferrante se précipiteront le même jour sur Celle qui fuit et celle qui reste (Gallimard), troisième volet de L'amie prodigieuse, consacré meilleur livre de l'année 2016 par le magazine Lire. Une Américaine décédée en 2004, Lucia Berlin, détone avec la publication de Manuel à l'usage des femmes de ménage (Grasset), un recueil de nouvelles, âpres et poignantes. Phébus reprend la parution en français des romans d’Anne Tyler, autre grande américaine adoubée par John Updike et Nick Hornby entre autres, avec Une bobine de fil bleu.





Stock a retrouvé un inédit d'Erich Maria Remarque, Cette terre promise où l'auteur d'A l'Ouest rien de nouveau raconte son exil aux Etats-Unis. Actes Sud a rassemblé dans Même le silence n'est plus à toi, une trentaine de textes d'Asli Erdogan, l'écrivaine turque emprisonnée. Auteur du roman culte Shantaram (5 millions d'exemplaires vendus dans le monde), l'ex-taulard australien Gregory David Roberts propose la suite de cette histoire de violence et de rédemption dans L'ombre de la montagne, chez Flammarion. Celui-ci devrait prolonger vos séances de lecture sur le canapé : il fait 900 pages. Raison de plus pour le lire, me direz-vous...