Semaine du bonheur sur LCI : les livres qui rendent heureux

1 "La vie devant soi" de Romain Gary Histoire d'amour d'un petit garçon arabe pour une très vieille femme juive : Momo se débat contre les six étages que Madame Rosa ne veut plus monter et contre la vie parce que «ça ne pardonne pas» et parce qu'il n'est «pas nécessaire d'avoir des raisons pour avoir peur».

2 "Prisonniers du paradis" de Arto Paasilinna Un avion qui fait un amerrissage forcé avec à son bord des sages-femmes et des bûcherons – à proximité quand même d'une île – cela n'existe que chez Paasilinna. Voici les naufragés qui s'organisent, chacun retrouvant vite ses habitudes

3 "L’alchimiste" de Paulo Coelho Santiago, un jeune berger andalou, part à la recherche d'un trésor enfoui au pied des Pyramides. Lorsqu'il rencontre l'Alchimiste dans le désert, celui-ci lui apprend à écouter son cœur, à lire les signes du destin et, par-dessus tout, à aller au bout de son rêve.

4 "Le gourmet solitaire" de Taniguchi Un homme d'affaires, qui travaille dans l'import-export, et dont on ne sait absolument rien sinon qu'il ne boit jamais et adore la gastronomie japonaise.

5 "Les Contemplations" de Victor Hugo Les Contemplations est un recueil du souvenir, de l’amour, de la joie mais aussi de la mort, du deuil et même d'une certaine foi mystique. Le souvenir, surtout, y prend une place prépondérante, puisque Hugo y expérimente le genre de l'autobiographie versifiée. Ce recueil est également un hommage à sa fille Léopoldine Hugo, morte noyée dans la Seine.

6 "Mangeclous" de Albert Cohen Ce roman gargantuesque, écrit en 1938 mais dont l'action se déroule en 1936, raconte la vie de cinq compères et cousins juifs, les Valeureux. L'intrigue commence sur l'île de Céphalonie en Grèce, continue par une traversée de la Méditerranée vers Marseille, et se termine à Genève. Roman comique et bouffon, il évoque en filigrane la tension provoquée par l'ascension de Hitler en Europe.