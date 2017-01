Icône victorienne, détective ultramoderne : Sherlock Holmes s'affiche désormais en manga

Avec le temps, on va presque oublier que Sherlock Holmes est né en 1891. Le plus célèbre des détectives a connu tellement d’incarnations depuis plus d’un siècle, qu’il se trouve désormais hors du temps. Les créations de Conan Doyle (4 romans, 56 nouvelles) sont si parfaites qu’elles s’adaptent à toutes les époques : après plus de 250 films depuis 1900, et la série Sherlock créée par Steven Moffat et Mark Gatiss en 2010, c’est au tour du manga de donner une incarnation à ces enquêtes impossibles.





Les éditions Kurokawa vont publier le 9 février une transposition fidèle de la série de la BBC en manga. Le mangaka japonais Jay reprend à merveille les traits un peu étranges de Benedict Cumberbatch dans le premier épisode de la série, Une étude en rose, qui marque la première rencontre entre Holmes et Watson.