Une vidéo de Marcel Proust retrouvée ? Les proustiens l'authentifient et n'en reviennent toujours pas

S'il existe de nombreuses photographies de Proust, on ne connaît aucun autre film dans lequel il apparaîtrait, ce qui rend les comparaisons impossibles. "Ce serait le premier film retrouvé de l'écrivain", soutient le professeur québécois. L’universitaire Jean-Yves Tadié, spécialiste incontesté de Proust en France, y croit aussi : "J’ai toujours pensé qu’on finirait par le voir un jour sur un film d’actualité", a-t-il déclaré au magazine Le Point, qui a révélé cette histoire. "La forme du visage, cette manière approximative de s’habiller : tout cela lui correspond, et l’identification me paraître tout à fait probante." Et quand bien même ce serait un sosie, le film aura matérialisé l’univers chic des Guermantes, immortalité par le plus grand roman français du début du XXe siècle.