VIDÉO - Thomas Pesquet lance (depuis l'espace) un concours autour du "Petit Prince"

Les participants, qui doivent être âgés de moins de 25 ans, ont jusqu’au 28 février pour envoyer leur texte d’une page maximum sur un site dédié. Un jury composé d'astronautes, de personnalités de l'aérospatiale et de la littérature sélectionnera les dix textes finalistes, cinq soumis depuis la France, cinq autres depuis le reste du monde. Thomas Pesquet annoncera le 6 avril depuis l'ISS son choix pour les deux Grands Prix (catégorie France et catégorie International). A l'automne 2017, les dix finalistes seront invités pour un séjour en Europe sur le thème de l'espace et de la littérature.





L’astronaute en a profité pour rendre hommage à Antoine de Saint-Exupéry, dont les livres voyagent désormais autour de la Terre. "Il y a dans le métier d’astronaute, comme dans le métier de pilote, une forte composante technique mais il y a aussi une part de rêve et de poésie. Antoine de Saint-Exupéry l’a décrit mieux que quiconque. Ses œuvres complètes m’accompagnent. Quand le travail de recherche scientifique ou de maintenance m’en laisse le loisir, je m’évade pour quelques instants de lecture", a-t-il déclaré près de 400 kilomètres au-dessus de nos têtes.