Voici les secrets du "livre de cuisine le plus facile au monde"

MIAM MIAM - Avec 1,5 millions d’exemplaires vendus, "Le Livre de cuisine le plus facile au monde" est devenu un véritable best-seller dans l’Hexagone. A l’intérieur, on trouve des recettes concises : pas plus de 6 ingrédients, 8 lignes d’explication au maximum, des gestes simples qui transforment le néophyte en cordon bleu. Son auteur, Jean-François Mallet, cuisinier et photographe, nous révèle ses secrets.