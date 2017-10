Ordonnances sur la loi Travail : avec la réforme, mes primes sont-elles en danger ?

NÉGOCIATIONS - Ancienneté, panier, nuit... les primes ne seront plus sanctuarisées dans la nouvelle loi Travail. Les ordonnances Macron qui lui serviront de socle instaurent de nouvelles règles permettant de les négocier au niveau de l'entreprise et non plus des branches. Explications alors que les ordonnances sont signées vendredi 22 septembre par Emmanuel Macron et seront promulguées d'ici la fin du mois.