Ordonnances sur la loi Travail : le "CDI de chantier" peut-il remplacer le CDD pour tous les métiers ?

Les ordonnances Macron prévoient également que la durée, le nombre de renouvellements et la période de carence des CDD pourront être modifiés par accord de branche, alors qu'actuellement ces caractéristiques sont fixées par la loi. En clair, si cela est adapté aux métiers et aux circonstances, les salariés pourront se voir proposer des contrats de plus de 18 mois, renouvelables plus de deux fois, avec des périodes de carence de quelques jours. Comme pour le "CDI d'opération", cela fera l'objet de négociations entre les partenaires sociaux.