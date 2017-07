A la découverte des trésors de Rabat

Rabat a beau être la capitale du Royaume du Maroc, cette ville côtière est souvent moins bien connue que Marrakech ou Casablanca. C’est pourtant une ville d’une richesse architecturale et patrimoniale inouïe. La ville s’est dotée d’un tramway moderne qui permet de visiter les quartiers et les lieux emblématiques, comme les fortifications médiévales, le mausolée de Mohammed V, les portes et les ruelles bicolores, la rue des Consuls ou encore la nécropole de Chellah.