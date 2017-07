A vélo le long du canal des Deux Mers, entre Royan et Sète

Le canal des Deux Mers relie Royan à Sète le long de la Garonne. Une piste cyclable de 750 km qui longe la Garonne et le canal du Midi. Ce parcours, très prisé des vélotouristes offre des paysages variés des vignobles de l’entre-deux-mers aux écluses du Canal du Midi, en passant par l’abbaye de Moissac. Face à cette fréquentation, des auberges et des dortoirs proposent aux visiteurs à vélo de faire une halte, une alternative à la tente en cas de pluie. Ce reportage est issu du journal télévisé du lundi 10 juillet 2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT du 10/07/2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français. L’intégralité du des JT est disponible en replay vidéo ci-dessous.