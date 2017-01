Après l’accouchement, faire du sport c'est possible... mais avec son nouveau-né!

Désormais, vous n'aurez plus d'excuse. Si, après l'accouchement, vous n'avez plus le temps d'aller vous défouler dans les salles de sport car votre bébé vous prend toute votre temps, une solution existe. Désormais, les nouvelles mères peuvent pratiquer la danse portage. Le principe est simple : vous dansez, votre enfant placé contre vous dans un porte bébé.





Soyez rassuré(e)s, la pratique est très encadrée. Une monitrice spécialisée se charge du portage physiologique en expliquant à chaque début de cours comment positionner son enfant pour s'assurer que le dos et la tête soient bien soutenus. Indispensable pour se balancer en toute sécurité. Au moment de passer sur la piste de danse, les mamans (et parfois certains papas) dansent en effectuant des pas de marche rythmés, mais jamais de sautillements. De quoi se remettre dans le bain tout en douceur et de bercer son nouveau-né.





Pour les pratiquants, la danse portage est l'occasion de reprendre contact avec le monde extérieur en cotoyant d'autres parents. Accessible aux enfants âgés de deux mois minimum jusqu'à deux ans, certains poursuivent parfois même la danse dans d'autres cours réservés aux familles... réservés cette fois-ci aux bambins se tenant sur leurs deux jambes.