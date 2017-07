Aveiro, la Venise portugaise, nouvelle destination de choix pour les touristes français

Le Portugal accueille chaque année plus de deux millions de touristes français. Si Lisbonne ou Porto figurent en bonne place des destinations préférées, Aveiro, est de plus en plus appréciée par les vacanciers. Cette ville, qui a des allures de Venise portugaise, a vu sa fréquentation touristique augmenter de 20% ces dernières années. Une véritable aubaine pour l’économie locale.