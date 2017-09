Cap sur Saint-Agnès, "l’un des plus beaux balcons de la Côte d’Azur"

C’est l’un des panoramas les plus incroyables du sud de la France. Le village de Saint-Agnès, dans les Alpes-Martimes, est perché à 800 mètres d’altitude, ce qui en fait le village littoral le plus haut d’Europe. Julie et Franck sont tombé amoureux de cette vue et ont repris un restaurant il y a quelques années, le Righi.