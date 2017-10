De la boisson bas de gamme à un art tendance, comment le cocktail s’est emparé de Paris

Aujourd’hui, Paris compte une à deux ouvertures majeures de bars à cocktails par mois. La variété des recettes, elle, s'allonge à l'infini. Devenue l'une des plus grandes scènes internationales de la création de ces breuvages, la capitale connaît même une pénurie de barmen français. Ce qui fait la différence selon Eric Fossard : la scène "très entrepreneuriale" de la capitale. "Contrairement à New York ou à Londres, de nombreux barmen français ouvrent leurs propres établissements, explique-t-il. Et forcément, les boissons sont élaborées avec beaucoup plus de passion et d'imagination." La semaine dernière, trois bars parisiens (le Little Red Door, le Candelaria et le Syndicat) ont été classés au Top 50 des meilleurs bars du monde. Ce classement, réévalué chaque année, est établi par le vote de 500 jurés répartis dans 55 pays différents.





Avec un prix moyen situé entre 12 et 14 euros, la France se classe parmi les pays les plus chers d’Europe. Selon les observations d'Eric Fossard, les Français sont aujourd'hui prêts à payer plus pour boire mieux. Cela s'inscrit entre autres dans la mode du slow drinking, qui gagne de plus en plus de terrain. Cette tendance, qui consiste à prendre davantage le temps de savourer sa boisson, est, selon une étude de l'Ifop menée cette année pour Bacardi-Martini, plébiscitée par un grand nombre de consommateurs de cocktails. Ceux-ci sont d'ailleurs 61% à rechercher des recettes innovantes et sophistiquées lorsqu'ils se rendent dans un bar à cocktails.